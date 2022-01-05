ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА «ТЕХНОЕЛКА» ПРОДЛИТСЯ ДО 14 ЯНВАРЯ

13:09 05.01.2022 Республиканская выставка «ТехноЕлка» продлится до 14 января. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования. Согласно информации, на конкурс научно-технического творчества представлено более 600 экспонатов, подготовленных учащимися учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. «ТехноЕлка» проводится ежегодно, но каждый раз удивляет уникальными работами. Выставка пользуется большой популярностью, потому что погружает в атмосферу новогодней сказки, а еще дает волю креативу и творчеству, – отметила заведующий отделом выставочной и презентационной работы Национального детского технопарка Мария Радкевич.