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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА «ТЕХНОЕЛКА» ПРОДЛИТСЯ ДО 14 ЯНВАРЯ
13:09 05.01.2022
Республиканская выставка «ТехноЕлка» продлится до 14 января. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, на конкурс научно-технического творчества представлено более 600 экспонатов, подготовленных учащимися учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.
«ТехноЕлка» проводится ежегодно, но каждый раз удивляет уникальными работами. Выставка пользуется большой популярностью, потому что погружает в атмосферу новогодней сказки, а еще дает волю креативу и творчеству, – отметила заведующий отделом выставочной и презентационной работы Национального детского технопарка Мария Радкевич.
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