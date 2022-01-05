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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ДВЕ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ ИЗ СЕРИИ «БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ»
12:52 05.01.2022
Министерство связи и информатизации 5 января 2022 года выпускает в обращение две почтовые марки из серии «Белорусская кухня».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, к выпуску подготовлены карточки для картмаксимумов.
По информации Белпочты, печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 13:131/2. Размер марок 52х29,6 мм. В листе шесть (3+3) марок. Марки расположены в виде горизонтальных сцепок и печатались в одном марочном листе. Размер листа 128х113 мм. Номинал каждой марки – «Р» (соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции: писем, бандеролей, мелких пакетов массой до 20 г включительно приоритетной). Тираж марок - по 45 тыс.
Художник Александр Митянин. Дизайн Марины Витковской.
Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».
В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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