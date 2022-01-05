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ЭКОНОМИКА РБ
УСП «БЕЛВЭБ СТРАХОВАНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС
12:41 05.01.2022
Унитарное страховое предприятие «БелВЭБ Страхование», входящее в холдинг Банка БелВЭБ, с 3 января 2022 года предлагает новый сервис.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка БелВЭБ, предприятие «БелВЭБ Страхование» получило право на осуществление добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни. Это первый и единственный опыт в нашей стране по переходу страховой компании из рисковых видов страхования в сферу страхования жизни.
Теперь УСП «БелВЭБ Страхование» заключает договоры добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии на условиях правил: добровольного комбинированного страхования жизни; добровольного страхования жизни детей; добровольного комбинированного страхования дополнительной пенсии.
Кроме того, как и прежде, страховое предприятие проводит добровольное страхование медицинских расходов и страхование от несчастных случаев.
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