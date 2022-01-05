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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 6 ЯНВАРЯ «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСУ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
11:33 05.01.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 6 января 2022 г. проведет «горячую телефонную линию» с населением региона по вопросам своевременной выплаты заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, граждане с 11.00 до 13.00 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы по телефону 8 (0232) 23-83-87.
Поступившая информация будет тщательно изучена, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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