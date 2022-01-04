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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛТЕХОСМОТР В 2021 ГОДУ ВЫДАЛ ПОЧТИ 1,6 МЛН РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


10:58 05.01.2022

УП «Белтехосмотр» в 2021 году выдало 1 592 354 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 119,3% превышает данный показатель за 2020 г. (726 055 разрешений), но на 13,8% меньше 2013 г. (2013 г. выбран для сравнения как год, в течение которого выдано наибольшее количество разрешений - 1 869 723).

В отношении физических лиц за 2021 год выдано почти 1,357 млн разрешений (85,2% от общего количества).

Между тем, по данным Белстата, в Беларуси зарегистрировано более 3 млн автомобилей.

УП «Белтехосмотр» напоминает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин.

Пункт 5 вышеуказанной статьи предусматривает наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти базовых величин за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
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