Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2021 года 1 562,6 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 15,1%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года страховые взносы составили 1 022,3 млн. рублей, что на 161,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года – 540,3 млн рублей, что на 43,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 63,4%).

За январь-ноябрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 959,5 млн рублей, что на 234,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2021 года составил 61,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 53,4%).