ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 15,1%


10:10 05.01.2022

Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2021 года 1 562,6 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 15,1%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года страховые взносы составили 1 022,3 млн. рублей, что на 161,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года – 540,3 млн рублей, что на 43,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 63,4%).

За январь-ноябрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 959,5 млн рублей, что на 234,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2021 года составил 61,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 53,4%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2022
валюта курс
EUR 2.9090
USD 2.5741
RUB 3.4415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9090 +0.0068
USD 2.5741 +0.0151
RUB 3.4415 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9150 2.9250
USD 2.5840 2.5940
RUB 3.4080 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 85.1300 85.9000
USD/RUB 75.5000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте