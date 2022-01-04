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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 15,1%
10:10 05.01.2022
Страховые организации республики собрали за январь-ноябрь 2021 года 1 562,6 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за одиннадцать месяцев 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 15,1%.
По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года страховые взносы составили 1 022,3 млн. рублей, что на 161,8 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2021 года – 540,3 млн рублей, что на 43,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 63,4%).
За январь-ноябрь 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 959,5 млн рублей, что на 234,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2021 года составил 61,4% (за январь-ноябрь 2020 года – 53,4%).
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