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ЭКОНОМИКА РБ


ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» ЗА 2021 ГОД ПРОСЛЕДОВАЛО 73 ТЫС. ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


09:33 05.01.2022

За 2021 год через пункт пропуска «Бенякони» проследовало 73 тыс. транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в течение прошлого года его фактическая пропускная способность в сутки превышала проектную в два раза и составляла более 420 грузовиков.

Неподалеку от пункта пропуска расположена зона ожидания с системой электронной очереди, которая начала функционировать в октябре минувшего года.

Результаты эффективности использования и востребованности такой системы очевидны – 272 стояночных места, на которые рассчитана данная зона ожидания, постоянно заполнены, а водители грузовых транспортных средств ожидают своего выезда в пункт пропуска в комфортных условиях. В зоне ожидания есть девять монохромных светодиодных табло, на которых и размещается информация о вызываемых в пункт пропуска автомобилях. Внедрена дополнительная система оповещения водителей о вызове посредством СМС-оповещения либо звонка по мобильному телефону. Работает сервис по бронированию времени въезда в пункт пропуска.

Для комфортного пребывания зона ожидания оснащена магазином, в котором организовано горячее питание, санитарным блоком с душевыми кабинами, необходимой техникой для стирки и глажки, бесплатным wi-fi.

Электронная очередь функционирует в семи пунктах пропуска, на очереди еще три – «Берестовица», «Привалка» и «Новая Гута».

Это один из перспективных проектов, реализованных за последние годы, наравне с автоматическим выпуском товаров, функционированием центра электронного декларирования, мониторингом транзита с применением навигационных пломб.

В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации по реконструкции пункта пропуска «Бенякони» в рамках Государственной программы «Инфраструктура пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь» на 2021-2025 годы».
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