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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2021 ГОДУ НА 25%


09:26 05.01.2022

По предварительным итогам работы за 2021 год, Белорусская железная дорога перевезла более 1 млн 245 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовом эквиваленте), что на 25% больше, чем в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем транзитных контейнерных перевозок увеличился на 29% и составил порядка 930 тыс. контейнеров в ДФЭ, в том числе в сообщении Китай-Европа-Китай он возрос в 1,3 раза.

В настоящее время контейнерные поезда связывают 60 городов Китая со 170 городами 23 стран Европы.

В среднем в сутки по Белорусской железной дороге обеспечивается транзитное проследование и терминальная обработка порядка 25 контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа-Китай.

Также в 2021 году БЖД продолжила работу по созданию необходимых условий для наращивания объемов экспортных поставок продукции белорусских предприятий в контейнерах.

Так, за 2021 год объем экспортных перевозок грузов в контейнерах увеличился на 14% и составил по предварительным данным более 70 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ, из них в направлении Китая перевезено порядка 24 тыс. груженых контейнеров в ДФЭ или 105% к уровню 2020 года.

Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для Белорусской железной дороги.

Сегодня, благодаря эффективному взаимодействию со всеми участниками рынка транспортных услуг и деловым контактам, установленным с представителями 15 регионов Китая, доставка продукции белорусских предприятий в эту страну обеспечивается в течение двух недель как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую ее точку, включая услугу «последней мили».

В 2022 году Белорусской железной дорогой будет продолжена работа по развитию транзитных перевозок, в том числе и по задействованию инфраструктуры всех белорусско-польских погранпереходов.

Также особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции субъектов хозяйствования Республики Беларусь на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай и страны ЕАЭС.
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