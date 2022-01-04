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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) С 11 ЯНВАРЯ ПОВЫШАЕТ ТАРИФЫ
18:01 04.01.2022
Мобильный оператор life:) с 11 января 2022 года повышает тарифы на свои услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, тариф «Шейк Мини» будет стоить 12,9 рубля в месяц, «Шейк» — 16,9 рубля, «Все включено» ― 22,9 рубля, Play ― 22,9 рубля, «Голос 1» ― 7,5 рубля, «Стоо» ― 14 рубля, «Умные вещи» ― 6,2 рубля.
В целом подорожание составит 1 рубль.
Ознакомиться с информацией более подробно можно на сайте оператора.
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