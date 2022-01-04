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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ СТАРТАПОВ ПРОХОДИТ В БГУ


17:19 04.01.2022

Конкурс молодежных стартапов Startup-Heart проходит в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, предложить свою инициативу могут все желающие старшеклассники, студенты и специалисты до 30 лет вне зависимости от места проживания и учебы.

Принимаются коллективные или индивидуальные работы, связанные с современными технологиями, инновационным развитием, образованием, медициной, торговлей и др.

Уникальность конкурса заключается в возможности получить начинающим разработчикам экспертную оценку по дальнейшему развитию и продвижению бизнес-идей, пройти мастер-классы и спикер-сессии от успешных предпринимателей, а самым перспективным инициативам финансовую поддержку по их реализации.

Прием заявок открыт и продлится до 4 февраля. Для участия необходимо пройти регистрацию и прикрепить презентацию своего проекта. Авторы лучших работ в течение месяца с 14 марта по 15 апреля под руководством консультантов в различных областях доработают свой проект для презентации его 22 апреля в финале конкурса.

Startup Heart – белорусский образовательный конкурс стартапов для молодежи. Инициатива и реализация принадлежит экономическому факультету БГУ. Конкурс позволяет участникам развить практические, организационные навыки, опыт работы в команде, найти инвесторов и партнеров для реализации проекта.
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