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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ ФАКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
16:52 04.01.2022
Комитет госконтроля совместно с органами санитарного надзора и Госстандарта выявил факты реализации некачественной стеклоомывающей жидкости для автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проведенного в декабре 2021 года мониторинга в Могилевской области выявлено 7 случаев реализации некачественных стеклоомывателей (с превышением допустимых концентраций метилового спирта от 20 до 500 раз, а также не соответствующих заявленной в маркировке температуре кристаллизации).
По результатам контроля запрещена реализация более 800 канистр стеклоомывающей жидкости на общую сумму 5,1 тыс. рублей. В адрес субъектов хозяйствования направлены рекомендации об устранении нарушений.
В Гродненской области 4 из 11 отобранных для проведения испытаний образцов стеклоомывающей жидкости не прошли испытания по качеству (превышен метанол). Продавцам вынесено предписание о приостановлении реализации и запрет на реализацию данной продукции. Информация о результатах контрольных мероприятий доведена соответствующим государственным органам для принятия мер реагирования.
Факты реализации некачественных стеклоомывающих жидкостей также установлены в Брестской области.
Контроль за реализацией данной продукции продолжается.
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