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ЭКОНОМИКА РБ
СВЫШЕ 11 МЛН РУБЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПОСТУПИЛО ЗА 2021 ГОД В БЮДЖЕТ ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:19 04.01.2022
За январь-декабрь 2021 года от плательщиков Брестской области поступило 11,5 млн рублей транспортного налога, что составляет 0,6% в доходах области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, платежи юридических лиц составили 5,7 млн рублей, или 49,2% от общей суммы поступившего налога, физическими лицами обеспечено поступление налога на уровне 5,8 млн рублей, или 50,8%.
Количество плательщиков, уплативших транспортный налог в текущем году, составило более 205 тысяч, в том числе свыше 3 тысяч организаций и 202 тысяч физических лиц.
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