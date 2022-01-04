За январь-декабрь 2021 года от плательщиков Брестской области поступило 11,5 млн рублей транспортного налога, что составляет 0,6% в доходах области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, платежи юридических лиц составили 5,7 млн рублей, или 49,2% от общей суммы поступившего налога, физическими лицами обеспечено поступление налога на уровне 5,8 млн рублей, или 50,8%.

Количество плательщиков, уплативших транспортный налог в текущем году, составило более 205 тысяч, в том числе свыше 3 тысяч организаций и 202 тысяч физических лиц.