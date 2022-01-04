Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 января 2022 года выросло до почти 702,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 702 тыс. 374 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 695 тыс. 651 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 497 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5638 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 497 человек, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 2 тыс. 960 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 086 тыс. 729 тестов.