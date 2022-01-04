Более 500 нанимателям, которые выплачивали зарплаты «в конвертах», за 2021 год насчитали доплату по обязательным страховым взносам. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда социальной защиты населения (ФСЗН).

«Согласно оперативным данным за 2021 г., по результатам всех профилактических и контрольно-аналитических мероприятий, проведенных органами Фонда на основании информаций (материалов), связанных с выплатами заработной платы «в конвертах», поступивших от органов Департамента финансовых расследований КГК, налоговых органов и иных уполномоченных государственных органов, на суммы выплат заработной платы «в конвертах» в отношении более 500 субъектов хозяйствования доначислено обязательных страховых взносов – около 4 млн рублей по 2,5 тыс. работникам», - говорится в сообщении.