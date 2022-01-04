Абсолютным приоритетом при оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве являются многодетные семьи и люди в погонах. Об этом заявил сегодня Лукашенко, принимая с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

"Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить - это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас, в этой ситуации тем более. Поэтому как будем действовать в будущем? Понятно, что есть абсолютный приоритет - это многодетные семьи, люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.