В Беларуси на выплату пенсий в 2022 году направят 16,1 млрд рублей. Это предусмотрено в законе «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, основную часть бюджета фонда в 2022 году, порядка 76%, планируется направить на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате).

В целом бюджет фонда социальной защиты населения сформирован с профицитом в сумме 347,1 млн рублей по средствам профессионального пенсионного страхования.

Доходная часть бюджета фонда составит 21,4 млрд рублей. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года – 109,5%.

Основным источником доходов бюджета фонда будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90%, или 19,4 млрд рублей, в том числе 228 млн рублей - взносы на профессиональное пенсионное страхование.

Субвенции из республиканского бюджета составят 1,7 млрд рублей (в том числе для обеспечения сбалансированности бюджета 423,8 млн рублей, или 2% от общей суммы доходов).

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 21,1 млрд рублей. Темп роста к 2021 году – 109,6%.

Финансирование выплат всех видов пособий составит 4,7 млрд рублей, в том числе на выплату пособий семей, воспитывающих детей, 2,7 млрд рублей.

Кроме того, планируется направить средства на финансирование: мероприятий по обеспечению занятости населения – 42,9 млн рублей и санаторно-курортного лечения и оздоровления – 48,4 млн рублей