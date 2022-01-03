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ЭКОНОМИКА РБ
РЕМЕСЛЕННИКИ И САМОЗАНЯТЫЕ СМОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К УСЛУГЕ ОПЕРАТОРА А1 НА БАЗЕ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ
13:03 04.01.2022
Унитарное предприятие «А1» расширяет список лиц, которым доступна возможность подключения услуг «Конференц-связь для бизнеса», «Корпоративная почта» и «Облачный 1С».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 14 января 2022 года заключить соответствующий договор смогут физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность и самозанятые.
С обновленным договором об оказании услуг на базе облачной платформы можно ознакомиться на сайте компании.
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