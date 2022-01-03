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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ СТРОЙОТРАСЛИ


12:20 04.01.2022

Лукашенко остался недоволен показателями работы строительной отрасли по итогам января-ноября 2021 года, сообщает его пресс-служба.

"Нет строительства - нет развития страны. Это аксиома, и всем понятно, тем более вам, всю жизнь занимавшимся строительством. В прошлом году, если взять строительную отрасль (у меня данные на конец ноября, может, что-то изменилось за декабрь), откровенно, радости не много", - отметил он, принимая сегодня с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича.

По представленным ему данным, удельный вес строительной отрасли за январь-ноябрь 2021 года в ВВП составляет менее 5%, темп роста объемов строительно-монтажных работ - менее 90%, экспорта услуг - около 97%, производства строительных материалов - чуть более 100%.

"Это тоже не ваш показатель. То есть проблемы есть. Я не говорю, что вы рухнули (не хватало еще), но есть проблемы. Меня интересует, в чем причины?" - спросил Лукашенко.

Отдельно он остановился на предпринимаемых мерах по сокращению сроков и снижению стоимости строительства.

"Люди отмечают в любых опросах, что строительство порой неподъемное для населения. Что мы можем сделать для сокращения не только сроков, но и стоимости самого строительства?" - спросил он.

Лукашенко также коснулся и экспорта строительных услуг. Он отметил, что в России не хватает квалифицированных кадров в этой сфере, и белорусская сторона могла бы предложить свои услуги.

"Или вы стесняетесь туда поехать, или там действительно есть какие-то проблемы. Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы и, думаю, сдвинем с мертвой точки. Но, наверное, есть проблемы и с нашей стороны", - добавил он.
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