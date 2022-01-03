БелГИСС подтвердил соответствие своей системы менеджмента критериям модели EFQM для уровня «Квалификация EFQM».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, такое решение принято по результатам оценки деятельности института в области системного менеджмента, проведенной в конце декабря командой аудиторов Центра консалтинга и оценки Всероссийской организации качества.

Институтом была проведена значительная подготовительная работа по самоанализу применяемых подходов по семи критериям модели EFQM, включая вопросы разработки и реализации стратегии деятельности, изучения партнеров и поставщиков, оценки удовлетворенности различных групп заинтересованных сторон, информационного обеспечения и популяризации вопросов качества. Каждая группа вопросов должна была содержать ответы на то, что и как делается, как проводится оценка и улучшение и чем подтверждаются достигнутые результаты.

Впоследствии данные подходы необходимо было подтвердить в рамках непосредственной оценки со стороны аудиторов.

БелГИСС – это центральное государственное научно-практическое предприятие Госстандарта в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия и системного менеджмента. Является национальным институтом по стандартизации. Основные направления деятельности связаны с разработкой технических регламентов, стандартов, технических условий, проведением работ по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, испытаниям продукции, информационным обеспечением в этих областях, а также производством, ремонтом и метрологической оценкой средств измерений.

Система менеджмента БелГИСС сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и СТБ ISO 45001-2020.

EFQM (Европейский фонд менеджмента качества) был создан в 1987 г. с целью оказания поддержки организациям в работе по улучшению продукции и систем менеджмента для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. EFQM предоставляет компаниям возможность определять, где они находятся на пути к успеху, и помогает обратить внимание на те моменты, когда необходимо внедрять улучшения, инновации и совершенствовать свои процессы. В 2019-2020 годах была разработана и введена в действие новая редакция модели EFQM.