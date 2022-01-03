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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ ТОТАЛЬНУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ВСЕХ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
11:38 04.01.2022
В Могилевской области проведут тотальную инвентаризацию всех сверхнормативных объектов строительства. Такое решение принято на состоявшемся в Могилевском облисполкоме расширенном заседании, на котором обсуждался по инициативе и с участием представителей областного Комитета госконтроля вопрос наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства в регионе.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, по итогам инвентаризации будет произведена корректировка региональных мероприятий на 2021-2025.
На заседании отмечена недостаточная работа по сокращению в области объектов-долгостроев (их количество с начала года сократилось всего на 4 объекта, с 409 до 405), некачественная проработка областных мероприятий по их сокращению, отсутствие у горрайисполкомов полной информации о таких объектах (КГК выявлено около 100 неучтенных долгостроев).
Заслушаны отчеты представителей облисполкома, а также Бобруйского горисполкома и Шкловского райисполкома, у которых наибольшее количество долгостроев.
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