В Могилевской области проведут тотальную инвентаризацию всех сверхнормативных объектов строительства. Такое решение принято на состоявшемся в Могилевском облисполкоме расширенном заседании, на котором обсуждался по инициативе и с участием представителей областного Комитета госконтроля вопрос наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства в регионе.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля Беларуси, по итогам инвентаризации будет произведена корректировка региональных мероприятий на 2021-2025.

На заседании отмечена недостаточная работа по сокращению в области объектов-долгостроев (их количество с начала года сократилось всего на 4 объекта, с 409 до 405), некачественная проработка областных мероприятий по их сокращению, отсутствие у горрайисполкомов полной информации о таких объектах (КГК выявлено около 100 неучтенных долгостроев).

Заслушаны отчеты представителей облисполкома, а также Бобруйского горисполкома и Шкловского райисполкома, у которых наибольшее количество долгостроев.