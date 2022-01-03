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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ПОВЫСИЛ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
10:51 04.01.2022
РУП "Белтелеком" с 1 января 2022 года повысило тарифы на услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, повысились тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, увеличится в среднем на 5%.
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.
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