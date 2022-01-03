В Беларуси в декабре 2021 года больше всего подорожали гречка, огурцы и сладкий перец. Об этом сообщается на сайте Белорусского профсоюза работников АПК.

Согласно информации, профактивисты в канун Нового года провели очередной мониторинг цен в связи с тем, что в декабре 2021 года правительство сократило список продуктов, цены на которые регулируются государством. Из 62 позиций осталось 29.

«…некоторые товары подорожали существенно: перец сладкий – на 24,7%, колбаса вареная второго сорта и бессортовая – 3,9%, крупа гречневая – 12,5%, крупа манная – 4,7%, огурцы – 38,4%, печень говяжья – 3,1%, печень свиная – 8,4%, помидоры – 4,9%, рис – 3,8%, рыба живая – 5,4%, сердце говяжье – 6,5%, чай черный байховый – 3,2%, чеснок – 7,3%», – рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков.

По его словам, наибольший рост цен на гречневую крупу отмечается в Минске (по отдельным магазинам он составил от 17 до 22%), по остальным регионам – в среднем 3,2%.

Напомним, с 1 января 2022 г. вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. №79 «О регулировании цен на социально значимые товары». Действие документа распространяется на продукты, ранее исключенные из перечня социально значимых товаров (в их числе на некоторые виды круп, овощей, колбасные изделия, рыбу и т.д.).

При этом госрегулирование цен на указанные товары будет осуществляться с помощью нового механизма – установления предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей. Это постановление будет действовать в течение 90 дней.