ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЬШЕ ВСЕГО В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА ПОДОРОЖАЛИ ГРЕЧКА, ОГУРЦЫ И СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ


10:16 04.01.2022

В Беларуси в декабре 2021 года больше всего подорожали гречка, огурцы и сладкий перец. Об этом сообщается на сайте Белорусского профсоюза работников АПК.

Согласно информации, профактивисты в канун Нового года провели очередной мониторинг цен в связи с тем, что в декабре 2021 года правительство сократило список продуктов, цены на которые регулируются государством. Из 62 позиций осталось 29.

«…некоторые товары подорожали существенно: перец сладкий – на 24,7%, колбаса вареная второго сорта и бессортовая – 3,9%, крупа гречневая – 12,5%, крупа манная – 4,7%, огурцы – 38,4%, печень говяжья – 3,1%, печень свиная – 8,4%, помидоры – 4,9%, рис – 3,8%, рыба живая – 5,4%, сердце говяжье – 6,5%, чай черный байховый – 3,2%, чеснок – 7,3%», – рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков.

По его словам, наибольший рост цен на гречневую крупу отмечается в Минске (по отдельным магазинам он составил от 17 до 22%), по остальным регионам – в среднем 3,2%.

Напомним, с 1 января 2022 г. вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 декабря 2021 г. №79 «О регулировании цен на социально значимые товары». Действие документа распространяется на продукты, ранее исключенные из перечня социально значимых товаров (в их числе на некоторые виды круп, овощей, колбасные изделия, рыбу и т.д.).

При этом госрегулирование цен на указанные товары будет осуществляться с помощью нового механизма – установления предельного максимального норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей. Это постановление будет действовать в течение 90 дней.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2022
валюта курс
EUR 2.9022
USD 2.5590
RUB 3.4379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8826 +0.0281
USD 2.5481 +0.0232
RUB 3.4322 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8970 2.9050
USD 2.5670 2.5700
RUB 3.4170 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1300
EUR/RUB 84.4000 84.8000
USD/RUB 74.8500 75.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте