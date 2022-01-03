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ЭКОНОМИКА РБ


ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ СЛУЦКА ПРЕВЫСИЛ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПО СБОРУ ДЕНЕГ


09:55 04.01.2022

Прокуратура Слуцкого района провела надзорные мероприятия по опубликованной в интернете информации о принудительном сборе денежных средств с родителей учеников в одном из учреждений образования в Слуцке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, решением попечительского совета учреждения образования от 22 октября 2021 года №1 определена сумма добровольных взносов родителей учащихся 1-11 классов на счет попечительского совета на 2021/2022 учебный год в размере 25 рублей на одного учащегося и 37,5 рубля – на двух и более учащихся.

Информация о сборе денег размещена на доске объявлений учебного заведения. Причем там же сообщалось о номерах телефонов «горячей линии» управления образования Слуцкого райисполкома и главного управления образования Минского облисполкома для оперативного реагирования на случаи принудительного сбора денежных средств и других нарушений в работе попечительского совета.

В ходе прокурорской проверки случаи принудительного сбора денег не подтвердились. Обращения по таким фактам в прокуратуру Слуцкого района не поступали.

Вместе с тем установлено, что попечительский совет школы превысил свои полномочия, когда определил размер сумм добровольных взносов.

Согласно п.7 Положения о попечительском совете учреждения образования, утвержденного постановлением Министерства образования от 25 июля 2011 года № 146, решения попечительского совета носят консультативный и рекомендательный характер.

В соответствии с п.24 Положения денежные средства, направленные в распоряжение попечительского совета, формируются из добровольных перечислений (взносов) физических лиц, зачисляемых на текущий (расчетный) банковский счет по учету прочих государственных средств. При этом в законодательстве не предусмотрена возможность ограничения физических лиц в размере зачисляемых в добровольном порядке взносов.

Как итог – прокуратура Слуцкого района принесла протест на названное решение попечительского совета. В него уже внесены изменения – исключена фиксированная сумма добровольных взносов на счет попечительского совета школы.

Аналогичные нарушения прокуратура выявила в трех других учреждениях образования Слуцка, принесла на них протесты, которые были признаны обоснованными и удовлетворены.
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