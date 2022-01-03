С 1 января 2022 года в Беларуси изменились ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, ставки налога увеличиваются на прогнозный уровень инфляции на 2022 год.

Ознакомиться со ставками налога на 2022 год можно на сайте МНС.

При получении доходов от сдачи внаем жилых или нежилых помещений рекомендуется заблаговременно заплатить налог за январь 2022 года по новым ставкам не позднее 3 января 2022 года.

Сведения о суммах подлежащего к уплате налога за 2022 год и другие подробности размещены в ЕРИП.