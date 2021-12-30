Жительница Витебска хотела заработать на биткоинах и лишилась почти 30 тысяч долларов. Витебским городским отделом СК расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Витебской области, по данным следствия, в августе этого года 35-летней жительнице Витебска в социальной сети Instagram написал мужчина. В ходе продолжительного общения новый знакомый предложил женщине зарабатывать на криптовалютной бирже. Он отправил ей ссылку на поддельный сайт, перейдя по которой, потерпевшая скачала и установила программу. В последующем женщина перевела на указанный счет 28,5 тысяч долларов США. В программе она увидела, что ее доход возрос до 200 тысяч долларов и попыталась снять деньги, однако у нее это не получилось.

Когда поняла, что перевела свои деньги мошенникам, обратилась в правоохранительные органы.

В ходе осмотра мобильного телефона женщины установлено, что программа была создана в день ее скачивания. То есть злоумышленники, создавая видимость заработка женщины на биткоинах, самостоятельно вводили цифры в программу, а потерпевшая, веря в свой заработок, вносила еще большие суммы. Аккаунт, с которого общались с женщиной, оказался фейком.

По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными! Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте сторонние приложения.