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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «МОГИЛЕВ»


15:56 31.12.2021

В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 29 декабря 2021 года зарегистрировано ООО «Нор-Бел Палп».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в соответствии с бизнес-планом, новый резидент СЭЗ «Могилев» реализует инвестиционный проект по созданию современного производства беленой химико-термомеханической массы (БХТММ).

Основной объем продукции ООО «Нор-Бел Палп» будет поставляться на внешние рынки, что позволит расширить товарную структуру и увеличить объем экспорта Могилевской области.
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