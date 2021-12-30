ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «МОГИЛЕВ»

15:56 31.12.2021 В качестве резидента СЭЗ «Могилев» 29 декабря 2021 года зарегистрировано ООО «Нор-Бел Палп». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в соответствии с бизнес-планом, новый резидент СЭЗ «Могилев» реализует инвестиционный проект по созданию современного производства беленой химико-термомеханической массы (БХТММ). Основной объем продукции ООО «Нор-Бел Палп» будет поставляться на внешние рынки, что позволит расширить товарную структуру и увеличить объем экспорта Могилевской области.