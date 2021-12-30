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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ПОДВЕЛО ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
15:03 31.12.2021
На площадке Минэкономики 29 декабря состоялось последнее в текущем году заседание рабочих подгрупп по снижению административной нагрузки на бизнес.
«В начале нашей работы по выполнению задачи Главы государства по тотальному пересмотру и оптимизации административных процедур мы не ожидали такой живой, конструктивной и активной дискуссии между госорганами, сенаторами, депутатами и бизнес-сообществом», - отметил заместитель Министра экономики Сергей Митянский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, всего за 2 месяца совместно было проанализировано порядка 450 административных процедур.
«Подводя итог первого этапа работы, можно с уверенностью сказать, что благодаря продуктивно выстроенному диалогу были приняты согласованные решения по сокращению и упрощению более 70 процентов рассмотренных административных процедур», – подчеркнул С. Митянский.
Работа по снижению административной нагрузки на бизнес будет продолжена и в следующем году.
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