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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ 1685,7 МЛН. РУБЛЕЙ
14:09 31.12.2021
По состоянию на 1 декабря 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2670 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 1685,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 84, при этом поступления в действующих ценах возросли на 33,8%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 74,7 процента.
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