По состоянию на 1 декабря 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2670 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 1685,7 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 84, при этом поступления в действующих ценах возросли на 33,8%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 74,7 процента.