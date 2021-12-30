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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗВИВАЯ НАПРАВЛЕНИЕ МАЙНИНГА, НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ПОНИМАТЬ ВЫГОДЫ КАК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА, ТАК И ИНВЕСТОРА – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
13:07 31.12.2021
Развивая направление майнинга, необходимо четко понимать выгоды как для государства, так и инвестора. Об этом заявил 30 декабря министр экономики Александр Червяков, открывая семинар «Возможности использования и особенности функционирования майнинговых систем в разрезе правового, технического и экономического регулирования в Республике Беларусь», организованном на площадке Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, особый интерес вызвало выступление непосредственно представителей майнингового бизнеса, которые отметили большие преимущества этого вида деятельности в Беларуси и обозначили проблемные вопросы, требующие решения на уровне государства. Так же были обсуждены иные практические вопросы майнинга, включая его перспективы для реализации инвестпроектов и создание комплексной инфраструктуры для привлечения крупных компаний на рынок страны.
«Тема встречи вызрела, как говорит Глава государства, «от земли», а именно: есть проблема – и она требует немедленного решения. В нашем случае речь идет о запросах инвесторов по размещению майнинговых ферм в Беларуси. Пока это единичные обращения. Однако, мы прогнозируем, что интерес к данному виду деятельности будет дальше лавинообразно нарастать. В сложившейся ситуации мы должны с разных сторон обсудить этот вопрос. Во-первых, насколько выгоден для государства майнинг. Во-вторых, как быстро окупятся затраты для инвестора.
Сегодня мы наблюдаем, что одни страны достаточно активно развивают майнинг, другие – наоборот, запрещают. Конечно, разобраться в этой теме без специалистов нам будет трудно. Поэтому участие экспертов в сегодняшнем семинаре позволит правильно выстроить работу как в части определения достаточности существующей регуляторной среды, так и в необходимости разработки новых инструментов, стимулирующих привлечение инвестиций в эту сферу.
Если мы говорим, что майнинг для Беларуси – это перспективное направление и его нужно развивать, то одновременно должно быть понимание о рисках, которые могут его сопровождать. Предстоит найти ту середину, которая, с одной стороны, способствует развитию бизнеса, а с другой – не дает возможности к негативным проявлениям в этой сфере», – отметил министр экономики Александр Червяков.
На мероприятии, в дискуссии участвовали эксперты Нацбанка, Минэкономики, институтов развития (ПВТ, НАИП), научного сообщества (НИЭИ Минэкономики), частного бизнеса (инвестиционных, консалтинговых компаний).
И в завершении встречи директор НАИП Дмитрий Красовский презентовал проект майнинговой фермы.
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