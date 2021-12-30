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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛИДСКОЙ ЦРБ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС
12:33 31.12.2021
В Лидской ЦРБ после капремонта открыли хирургический корпус.
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе Минздрава, на базе Лидской центральной районной больницы сейчас оказывают помощь не только лидчанам, но и жителям близлежащих районов. В больнице действует более 10 межрайонных отделений.
Важным этапом для развития здравоохранения региона стали капитальный ремонт и модернизация хирургического корпуса больницы. На эти цели было направлено около Br7,8 млн. В хирургическом корпусе расположены приемное отделение, отделения гнойной хирургии, программного гемодиализа, урологическое, детской хирургии, хирургическое, анестезиологии и реанимации, оперблок.
Во время работ сделан монтаж 80 точек подачи кислорода. Также проведена полная замена электрических сетей, водоснабжения, лифтов. В корпусе утеплили фасад, сделали новую кровлю. Полностью обновлены системы автоматизации и пожарной сигнализации. Приведена в порядок и территория вокруг. Развитие Лидской ЦРБ на этом не останавливается. В ближайшее время будет установлен аппарат МРТ, что еще больше расширит диагностические возможности клиники. Также идет работа над проектом очередного корпуса ЦРБ. Его строительство позволит оказывать все виды медицинской помощи в комфортных условиях.
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