Белорусская железная дорога расширила возможности оплаты электронных билетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, пассажирам стали доступны новые инструменты оплаты электронных проездных документов на официальном сайте магистрали rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд». При покупке электронных билетов на сайте rw.by теперь можно использовать для оплаты сервисы Samsung Pay и Apple Pay, а в мобильном приложении – Apple Pay.

Новые возможности оплаты реализованы совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» и доступны на банковском ресурсе при выборе способа оплаты заказа с помощью платежных карточек.

Дополнительно для удобства пользователей и с целью повышения надежности работы системы оформления электронных проездных документов на ресурсах банка реализован ряд новшеств, направленных на упрощение процедуры оплаты заказов.

О популярности электронных каналов продаж говорит востребованность у пассажиров соответствующих web-ресурсов. Так, за 12 месяцев 2021 года на поезда с нумерованными местами было оформлено более 3,7 млн электронных билетов. Это превышает допандемийный уровень, который по итогам 2019 года достиг своего предыдущего максимума, когда 3,1 млн. пассажиров оформили электронные проездные документы.

Удобство, преимущество и надежность услуги, особенно в условиях опасности распространения инфекционных заболеваний, подтверждает рост доли электронных билетов в общем объеме продаж. Если в 2019 году электронные билеты использовали 26% пассажиров поездов с нумерованными местами, то в 2020 и 2021 годах их доля составила 34% и 43% соответственно.

Белорусская железная дорога продолжает работу по развитию способов оплаты электронных проездных документов и планирует в ближайшее время предоставить возможность использования карточек платежных систем МИР и UnionPay.

Кроме того, в планах на 1 квартал 2022 года обеспечить возможность возврата электронных проездных документов с использованием web-ресурсов до времени отправления поезда со станции посадки пассажира – на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий.