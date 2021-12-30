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ЭКОНОМИКА РБ


ГЛАВНОЕ СТАТУПРАВЛЕНИЕ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ НАНИМАТЕЛЯМИ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ


11:41 31.12.2021

Начальником отдела статистики труда Управления по Гомельской области Рыбак Ириной Павловной 3 января 2022 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гомельской области, дозвониться на «горячую линию» можно будет c 8.30 до 17.30 часов по телефону (80232) 53 57 9
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