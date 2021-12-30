ЭКОНОМИКА РБ

ГЛАВНОЕ СТАТУПРАВЛЕНИЕ ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 3 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ НАНИМАТЕЛЯМИ СРОКОВ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

11:41 31.12.2021 Начальником отдела статистики труда Управления по Гомельской области Рыбак Ириной Павловной 3 января 2022 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гомельской области, дозвониться на «горячую линию» можно будет c 8.30 до 17.30 часов по телефону (80232) 53 57 9