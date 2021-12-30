Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении десяти лиц по «сахарному делу».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Генпрокуратуры, из 10 обвиняемых - пять руководителей предприятий сахарной отрасли Беларуси – Криштапович М.В., Прудник Н.П., Егоров Д.В., Гладкий А.Л. и Миронов В.Г.; директор товаропроводящей сети – Кириллов Д.В.; руководитель и собственник ряда предприятий частной формы собственности – Кононенко С.С., а также три его пособницы – Сушкова В.А., Пашкевич О.В. и Фоминых И.М.

В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые Криштапович М.В., Прудник Н.П., Егоров Д.В., Миронов В.Г., являясь лицами, занимающими ответственное положение, а также Гладкий А.Л., Кириллов Д.В. и Кононенко С.С. в составе организованной группы с 2007 по 2020 год получали взятки в особо крупном размере за совершение в интересах взяткодателей действий, связанных с:

закупкой полипропиленовой тары для нужд сахароперерабатывающих предприятий;

поставками сахара через товаропроводящую сеть в адрес ряда субъектов хозяйствования Российской Федерации, а также Кыргызской Республики;

закупкой сахара-сырца у иностранных предприятий и его перевалкой.

Кононенко С.С. и Кириллов Д.В. также передавали взятки директорам сахароперерабатывающих предприятий за обеспечение регулярной и бесперебойной закупки полипропиленовой тары, изготавливаемой на подконтрольном им предприятии.

Кроме того, Кононенко С.С. на систематической основе передавал в пользу Криштаповича М.В., Прудника Н.П., Егорова Д.В., Миронова В.Г., Гладкого А.Л. и Кириллова Д.В. взятки за поставку сахара в адрес подконтрольных ему российских субъектов хозяйствования.

Помощь Кононенко С.С. в передаче взяток оказывали Сушкова В.А., Фоминых И.М. и Пашкевич О.В.

Всего за период противоправной деятельности участники организованной группы получили свыше 5,4 млн долларов США, 1,5 млн евро и 27 млн российских рублей.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района г.Минска постановил обвинительный приговор.

Криштапович М.В., Прудник Н.П., Егоров Д.В., Гладкий А.Л., Миронов В.Г. признаны виновными в получении взяток по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом (кроме Гладкого А.Л.) в размере от 4 до 5 тыс. базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет каждому.

Кириллов Д.В. и Кононенко С.С. осуждены за дачу и получение взяток по ч.2 ст.431 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 3 тыс. базовых величин. Кроме того, обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения права: Кириллову – занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а Кононенко – заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет каждому.

Сушковой В.А. за пособничество в даче взятки по ч.6 ст.16 ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а Пашкевич О.В. и Фоминых И.М. – ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года 6 месяцев каждой.

В соответствии со ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь с обвиняемых в доход государства взыскан в солидарном порядке стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.