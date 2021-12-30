В индустриальном парке «Великий камень» 30 декабря 2021 года зарегистрирован 85-й резидент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новым резидентом стало белорусское ООО «СинРубЭнерго» с научно-исследовательским проектом в области создания цифровых энергообъектов и «умного города». Компания будет вести разработку комплексных систем автоматизации и диспетчеризации.

В рамках реализации инвестиционного проекта новый резидент планирует осуществлять научные исследования, производство и продвижение на рынке комплексных систем автоматизации.