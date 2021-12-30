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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
18:05 30.12.2021
Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники в межрегиональном сообщении, а также с учетом растущего спроса на перевозки увеличивает количество мест для проезда пассажиров в составах, назначенных ранее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в целях повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения доставки пассажиров БЖД назначила еще два дополнительных поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 752/751 Минск – Гомель, которые будут курсировать по белорусской магистрали 31 декабря 2021 года и 2 января 2022 года.
Из Минска поезда будут отправляться в 15:50 и прибывать в Гомель в 19:06. В обратном направлении из Гомеля поезда отправятся в 19:50 и прибудут в столицу Беларуси в 22:59. В пути следования они будут делать остановки на станциях Осиповичи-1, Бобруйск, Жлобин, Буда-Кошелевская.
Всего на новогодние и рождественские праздники Белорусской железной дорогой уже назначено более 100 дополнительных поездов в республиканском и международном сообщениях. В республиканском сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Могилев, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Гродно – Орша – Коммунары. В международном сообщении дополнительные поезда назначены по маршрутам Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.
Более подробную информацию о времени отправления дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.
С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога настоятельно рекомендует пассажирам при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты.
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