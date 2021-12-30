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ЭКОНОМИКА РБ
КГК СОВМЕСТНО С САНСЛУЖБАМИ ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
17:10 30.12.2021
В преддверии новогодних и рождественских праздников Комитетом государственного контроля Гомельской области совместно с санитарными службами проводится мониторинг организации и качества торгового обслуживания населения, соблюдения субъектами торговли действующего законодательства, в том числе ценового.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Комитета госконтроля Гомельской области, результаты мониторинга показывают, что в крупных сетях, магазинах шаговой доступности покупателям предлагается широкий ассортимент товаров (в том числе к праздничному столу) по доступным ценам. При этом молочные и мясные товары, шоколад и изделия из него, мучные и сахаристые кондитерские изделия, основные овощи, шампанское и ряд других продовольственных товаров представлены товарами белорусского производства.
Обследованием торговых объектов (12) в г. Гомеле и Брагинском районе существенного различия цен на социально значимые товары и товары к праздничному столу, а также нарушений ценового законодательства не выявлено.
Вместе с тем, незначительные нарушения установлены в отдельных торговых объектах Брагинского района, которые субъектами хозяйствования оперативно устранены.
Контроль за положением дел на потребительском рынке области продолжается.
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