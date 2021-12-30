Комплекс командирских машин управления огнем для буксируемой и реактивной артиллерии разработан и изготовлен в кооперации рядом предприятий, входящих в систему Госкомвоенпрома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, предназначен комплекс для разведки и управления огнем дивизиона буксируемой и реактивной артиллерии, осуществления непрерывного и тесного взаимодействия с общевойсковыми подразделениями, обслуживающими подразделениями воздушной, радиолокационной, звуковой и оптической разведки и метеорологическими подразделениями.

В состав комплекса входят 8 единиц автомобильной техники:

машина управления командира дивизиона на базе мобильного транспортного средства «Кайман»;

3 машины управления командира батареи на базе мобильного транспортного средства «Кайман»;

машина управления начальника штаба (командно-штабная машина) дивизиона на автомобильном шасси МЗКТ-500200 с КУНГом;

3 машины управления старшего офицера батареи на автомобильном шасси МЗКТ-500200 с КУНГом.

Командирские машины управления (КМУ) оснащены современным технологическим оборудованием с высокими тактико-техническими характеристиками.

В комплект аппаратуры входят ПЭВМ и принтеры, цифровые радиосредства, автоматические метеостанции, системы кондиционирования.

Программно-аппаратный комплекс, находящийся на борту машин, обеспечивает:

существенное сокращение времени на проведение мероприятий подготовки и управления огнем и возможность автоматизированного обмена данными с различными пунктами управления;

возможность ведения разведки противника круглосуточно и в условиях ограниченной видимости;

возможность автоматизированного определения координат цели (объекта), определения исходных данных для стрельбы и передачи их командирам орудий (боевых машин реактивной артиллерии);

значительное повышение показателей надежности системы управления огнем и артиллерийскими подразделениями.

Комплекс разворачивается в боевое положение с временными затратами до 3 минут, в походное – до 5 минут.

В условиях ограниченной видимости (ночью) дальность наблюдения составляет до 10 000 м. Дальномер, входящий в состав аппаратуры комплекса, позволяет измерять дальности в диапазоне от 110 до 20 000 м, обеспечивать подсветку целей на расстояниях от 300 до 7 000 м. В составе комплекса также имеется переносной дальномер «Капонир».