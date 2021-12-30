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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ СОХРАНЯЕТ ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
15:59 30.12.2021
В I квартале 2022 г. вводится ценовое регулирование на социально значимые товары.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ценовое регулирование на социально значимые товары в 2022 году в целом сохраняет подходы, в том числе в отношении перечня социально значимых товаров, применяемые в 2021 году в соответствии с постановлениями МАРТ № 59 и № 60.
Постановлением № 79 устанавливаются ограничения:
производителям – предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2021 г. или не более 10 процентов;
импортерам – предельные максимальные надбавки импортера;
оптовой и розничной торговле – предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).
Регулирование цен направлено на поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения.
Постановление № 79 вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует в течение 90 дней.
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