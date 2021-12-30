В Гомеле в ОАО «Медпласт» открыли участок производства вакуумных пробирок для забора венозной крови.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, продукция является импортозамещающей – ее не производили до сих пор в стране, а потребность медучреждений удовлетворялась за счет импортных поставок.

На новом участке установлено современное оборудование. С соблюдением всех санитарных норм здесь будут производить 121 подвид пробирок разного размера и объема.

В ходе торжественного открытия председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич озвучил несколько важных элементов проекта: «Первый – это проект государственной программы инновационного развития. Он успешно завершен. Разработана технология». Говоря о значимости продукции для здравоохранения, Дмитрий Матусевич отметил, что она позволит улучшить качество забора биоматериала, для работников системы здравоохранения – это безопасность. Плюс это и медицинская безопасность страны. «Беларусь стала четвертой страной в мире после США, Китая, Турции, которая имеет полное производство таких изделий медицинского назначения», – обратил внимание Председатель Госкомимущества.

«Второе направление – это импортозамещение. Третье – экспортный потенциал. Уже есть запросы на полную либо частичную покупку изделий: колпачков, пробирок либо в сборе», – сказал руководитель комитета. Как уточнил директор «Медпласта» Сергей Довгаль, предварительные договоренности уже достигнуты с медучреждениями России, Узбекистана, в планах – выйти на рынок Украины.

Немаловажным аспектом Дмитрий Матусевич считает и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества – новый участок создан на базе бывшей столовой. «Госкомитет по имуществу является регулятором в этой сфере. И таким примером мы показываем, как можно вовлекать объекты в хозяйственный оборот, как создавать производственный объект, который приносит прибыль», – пояснил Председатель.

Говоря о перспективах развития, Дмитрий Матусевич одной из задумок назвал стерилизатор, по которому прорабатывается вопрос финансирования. Это востребованная тема. Сейчас на стерилизацию различную продукцию отправляют в том числе и в другие страны.

Значимость нового проекта подчеркнул и помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук. Он напомнил, что недавно в Борисове запустили производство медицинских ампул. «То есть мы движемся к тому, чтобы уйти от зависимости от других стран, которые в последнее время не очень хорошо к нам относятся, уходим от импортных закупок, от траты валюты. Мы видим, сколько внимания уделяется государством медицине. Ведь это здоровье нации, залог того, чтобы государство дальше развивалось и шло вперед», – сказал помощник Президента.

Как было отмечено, вакуумные пробирки «Медпласта» позволят повысить быстроту, удобство и безопасность процедуры взятия биологического материала, сократить время пробоподготовки при клинических лабораторных исследованиях, снизить количество статистических неопределенностей и источников ошибок на преаналитическом этапе исследования, улучшить качество исследований и воспроизводимость результатов.