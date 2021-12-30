ММЗ провожает 2021 год с отличными производственными показателями: обеспечена прибыльная работа, отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной платы и оплате энергоресурсов. Все основные показатели социально-экономического развития завода по итогам года имеют положительную динамику. Год еще не завершен, но уже с уверенностью можно сказать, что по результатам работы Минского моторного завода, ключевые показатели эффективности будут выполнены в полном объеме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рентабельность продаж в промышленности составила 8,5%. Темп роста экспорта товаров — 111,0%.

Для продукции Минского моторного завода ключевым рынком реализации, помимо Республики Беларусь, остается Российская Федерация. Важную долю занимает рынок Украины, рост продаж на котором в 2021 году вырос почти в 1,5 раза. Почти на 30% вырос экспорт, с соответствующим увеличением доли, в страны дальнего зарубежья. Рост поставок обеспечен также в прочих странах СНГ.

В производстве продукции отмечается не только достаточно высокая динамика роста, но и значительные изменения в ее структуре, с увеличением удельного веса спецтехники на базе двигателей собственного производства.

В этом году произведено 46,1 тыс.штук дизелей, что на 11% больше количества, выпущенного в прошлом году.

На Минском моторном заводе активно вкладываются средства в развитие материально-технической базы, созданной в организации отраслевой лаборатории, обновление и модернизацию технологического оборудования. Ведется работа по внедрению современных систем конструкторско-технологического проектирования, управления всеми видами ресурсов предприятия.

За счет роста объемов производства, обеспечения повышения производительности труда удалось обеспечить увеличение заработной платы сотрудников без снижения эффективности деятельности организации – в 2021 году рост выручки на одного работающего на 3,5% превышает рост средней заработной платы.

Минский моторный завод последовательно реализует утвержденную стратегию развития до 2025 года, направленную на повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, сохранение лидирующего положения производителя дизельных двигателей на традиционных рынках (Республики Беларусь и Российской федерации), обеспечение эффективного продвижения и увеличения объемов экспорта продукции на перспективных внешних рынках: Украины, Европейского региона, Африканского и Азиатского регионов, стран Южной, Центральной и Северной Америки.