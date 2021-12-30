ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ УВЕЛИЧИЛ В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 30%


13:44 30.12.2021

ММЗ провожает 2021 год с отличными производственными показателями: обеспечена прибыльная работа, отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной платы и оплате энергоресурсов. Все основные показатели социально-экономического развития завода по итогам года имеют положительную динамику. Год еще не завершен, но уже с уверенностью можно сказать, что по результатам работы Минского моторного завода, ключевые показатели эффективности будут выполнены в полном объеме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, рентабельность продаж в промышленности составила 8,5%. Темп роста экспорта товаров — 111,0%.

Для продукции Минского моторного завода ключевым рынком реализации, помимо Республики Беларусь, остается Российская Федерация. Важную долю занимает рынок Украины, рост продаж на котором в 2021 году вырос почти в 1,5 раза. Почти на 30% вырос экспорт, с соответствующим увеличением доли, в страны дальнего зарубежья. Рост поставок обеспечен также в прочих странах СНГ.

В производстве продукции отмечается не только достаточно высокая динамика роста, но и значительные изменения в ее структуре, с увеличением удельного веса спецтехники на базе двигателей собственного производства.

В этом году произведено 46,1 тыс.штук дизелей, что на 11% больше количества, выпущенного в прошлом году.

На Минском моторном заводе активно вкладываются средства в развитие материально-технической базы, созданной в организации отраслевой лаборатории, обновление и модернизацию технологического оборудования. Ведется работа по внедрению современных систем конструкторско-технологического проектирования, управления всеми видами ресурсов предприятия.

За счет роста объемов производства, обеспечения повышения производительности труда удалось обеспечить увеличение заработной платы сотрудников без снижения эффективности деятельности организации – в 2021 году рост выручки на одного работающего на 3,5% превышает рост средней заработной платы.

Минский моторный завод последовательно реализует утвержденную стратегию развития до 2025 года, направленную на повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, сохранение лидирующего положения производителя дизельных двигателей на традиционных рынках (Республики Беларусь и Российской федерации), обеспечение эффективного продвижения и увеличения объемов экспорта продукции на перспективных внешних рынках: Украины, Европейского региона, Африканского и Азиатского регионов, стран Южной, Центральной и Северной Америки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2021
валюта курс
EUR 2.8545
USD 2.5249
RUB 3.4334
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8826 +0.0281
USD 2.5481 +0.0232
RUB 3.4322 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8800 2.8880
USD 2.5500 2.5590
RUB 3.4000 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1310
EUR/RUB 84.5000 85.0000
USD/RUB 74.7000 75.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте