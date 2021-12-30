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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНАМИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПРЕСЕЧЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ В АДРЕС КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПО ЦЕНАМ НИЖЕ БИРЖЕВЫХ
13:21 30.12.2021
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области пресечена деятельность лесничего одного из лесохозяйственных учреждений региона, который продавал деловую древесину в адрес коммерческой фирмы по ценам ниже биржевых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, установлено, что на протяжении 2018-2020 годов лесничий при пособничестве должностных лиц коммерческого предприятия организовал реализацию в адрес последнего древесины по ценам организаций-заготовителей, которые были ниже цен, установленных на биржевых торгах для юридических лиц. При этом документально продажа учреждением древесины оформлялась в адрес физических лиц, не осведомленных о данной деятельности.
В результате данных сделок лесохозяйственному учреждению причинен ущерб на сумму более 41 тыс. рублей.
По факту злоупотребления властью или служебными полномочиями в отношении лесничего и двух должностных лиц коммерческой структуры возбуждено уголовное дело.
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