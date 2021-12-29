Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, у всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет, не привиты против коронавирусной инфекции. Один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики – в Египте. Также установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно проводятся молекулярно-эпидемиологические исследования вируса SARS-CoV-2, результаты которого позволяют контролировать завоз и распространение генетических вариантов вируса SARS-CoV-2, а также отслеживать мутации в геноме вируса. Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта омикрон.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, отличающийся от прежних большим числом мутаций: в его геноме насчитывается пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков и свойства вируса.

Напомним, что новый вариант вируса был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике 24 ноября 2021 года. Он получил обозначение B.1.1.529 и название омикрон. Омикрон распространяется в 2-3 раза быстрее, чем вариант дельта и, по данным ВОЗ, может снижать эффективность вакцин. Тем не менее, по имеющимся данным, переносится легче, чем дельта вариант. На 24 декабря 2021 года омикрон-штамм зарегистрирован в 110 странах мира.

С учетом быстрого распространения омикрон-штамма в странах Европы, США и других Минздрав Беларуси призывает всех вакцинироваться. Вакцинация поможет создать коллективный иммунитет и станет защитой от вирусов.