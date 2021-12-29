БЖД предлагает новогодние скидки от 8% до 42% на покупку билетов за 3 часа до отправления на отдельные поезда в сообщении с Российской Федерацией

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, пассажирам предлагается воспользоваться возможностью оформить проездные документы со скидкой от 8% до 42% в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты, при условии их оформления менее, чем за 3 часа до отправления.

Белорусской железной дорогой в сообщении с Российской Федерацией на период новогодних праздников и каникул уже реализовано порядка 90 тысяч проездных документов.

Продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами. Количество мест, предлагаемых системой со скидками по выбранному пассажиром маршруту, определяется программой в онлайн-режиме в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона соответствующего типа.

Так, например, данное предложение действительно при оформлении проездных документов в международном сообщении на следующие поезда:

отправлением 31 декабря 2021 года:

№ 28 Брест – Москва;

№ 55 Гомель – Москва;

№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;

отправлением 1 января 2022 года:

№ 28 Брест – Москва;

№ 83 Гомель – Санкт-Петербург;

№ 250 Минск – Санкт-Петербург;

отправлением 6 января 2022 года:

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

отправлением 7 января 2022 года:

№ 27 Москва – Брест;

№ 51 Санкт-Петербург – Минск;

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

№ 249 Санкт-Петербург – Минск;

отправлением 8 января 2022 года:

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

отправлением 9 января 2022 года:

№ 27 Москва – Брест;

№ 83 Санкт-Петербург – Гомель;

№ 247 Москва – Минск;

№ 249 Санкт-Петербург – Минск;

отправлением 10 января 2022 года:

№ 27 Москва – Брест;

№ 51 Санкт-Петербург – Минск;

При достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45% указанные скидки не действуют.