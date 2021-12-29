ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 450,9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

11:30 30.12.2021 В экономике Гродненской области в ноябре 2021 года было занято 450,9 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.