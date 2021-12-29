Samsung открыл фирменный магазин в ТРЦ Palazzo

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главной особенностью нового магазина популярного бренда стал широкий ассортимент техники Samsung. Это первый магазин Samsung в Беларуси, в котором представлены не только мобильные телефоны и телевизоры, но и вся линейка бытовой техники.

Открытие фирменного магазина Samsung состоялось 29 декабря в 11:00 в ТРЦ Palazzo. В честь этого события 29 декабря первые сто покупателей нового магазина получат подарки — беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300. А до 31 декабря посетителей магазина ждут специальные предложения на покупку некоторых девайсов:

● до 30% скидки на выбранный ассортимент смартфонов, планшетов и умных часов;

● скидка 50% на саундбар при покупке телевизора;

● скидка до 20% на выбранный ассортимент бытовой техники при расчете наличными;

● специальные цены на выбранный ассортимент бытовой техники.

Расположившись на 400 м², магазин Samsung в ТРЦ Palazzo стал самым большим из действующих в Минске бутиков бренда, где с первого дня работы в ассортименте представлены самые яркие новинки Samsung этого года. В зоне мобильных устройств можно познакомиться со складными смартфонами Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3, а также другими аксессуарами и носимыми устройствами, представленными на презентации Galaxy Unpacked 2021. Инновационные технологии Samsung для дома доступны в секциях «Электроника» и «Бытовая техника» — здесь можно протестировать мощность «джета» и реалистичность изображения и звука телевизоров производителя. Еще одной новинкой стала линейка бытовой техники Bespoke, все продукты которой – кастомные. Это значит, что каждый желающий сможет собрать подходящий холодильник в том материале, цвете и фактуре, которые подходят именно для его интерьера.

Как и во всех действующих магазинах бренда, здесь оборудовано специальное пространство для консультации с техническими специалистами компании, которые предоставят квалифицированную помощь в выборе девайса, проведут мастер-класс по эффективному использованию продукции. В отдельной зоне организовано сервисное обслуживание фирменной техники Samsung в формате face to face (в 80% случаев ремонт техники производится при клиенте, в 90% — в день обращения).

«Открытие самого большого в Минске магазина Samsung сделает бренд еще ближе и доступнее для жителей всех районов Минска, — отметил руководитель Представительства Samsung в Беларуси Алексей Голуб. — Позитивный опыт работы двух наших фирменных магазинов в ТЦ Galleria и ТРЦ Dana Mall, выраженный в количестве посетителей и постоянных покупателей, замотивировал нас предоставить нашим пользователям больше возможностей для взаимодействия с брендом. В будущем мы намерены продолжать увеличивать количество магазинов по всей Беларуси, предоставляя посетителям лучший пользовательский опыт».

«Samsung лидирует на мировом рынке технологий от смартфонов до бытовой техники, и мы рады, что новый фирменный магазин сможет сделать продукцию бренда более доступной для жителей всех районов города. Процесс выбора бытовой техники теперь более оптимизированный: клиенты могут увидеть товары в работе, получить экспертный комментарий от консультантов магазина и рекомендации по эксплуатации техники,» — поделился Александр Шалик, управляющий компанией-дистрибьютором Samsung в Беларуси ООО «Нереида».

Новый фирменный магазин Samsung расположен на -1 этаже ТРЦ Palazzo по адресу г. Минск, ул. Тимирязева 74А и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Ассортимент доступен на официальном сайте фирменного магазина galaxystore.by.