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ЭКОНОМИКА РБ
БЦЗ ПРОИЗВЁЛ РЕКОРДНЫЕ 2 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА ЗА ГОД
10:04 30.12.2021
ОАО «Белорусский цементный завод» 28 декабря достигло рекордной планки в 2 млн. тонн цемента, выпущенных за год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это третий производственный рекорд предприятия, поставленный в конце 2021-го: в октябре было выпущено 220 тысяч тонн цемента, а к концу ноября – уже 1,85 млн тонн цемента с начала года.
В предыдущие годы максимальный объем производства за 12 месяцев составлял чуть более 1,8 млн тонн.
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