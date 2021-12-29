ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 470,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

09:06 30.12.2021 В экономике Витебской области в ноябре 2021 г. было занято 470,3 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.