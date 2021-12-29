ЭКОНОМИКА РБ

НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ СОСТАВИЛА 1187,8 РУБЛЯ

16:22 29.12.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в ноябре 2021 г. составила 1187,8 рубля. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.