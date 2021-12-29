ЭКОНОМИКА РБ

В ЭКОНОМИКЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ БЫЛО ЗАНЯТО 434,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

15:57 29.12.2021 В экономике Могилевской области в ноябре 2021 года было занято 434,6 тыс. человек. Об этом сообщает Главное статистическое управление по региону.