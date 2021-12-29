В Гродненской области организациями всех форм собственности в январе – ноябре 2021 года построено 4,5 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 408,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по региону, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 216,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 52,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 165,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 66,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 16,4% от общего ввода по области.